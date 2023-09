Coletividade e estímulo à leitura são base de ensino em escola de Fortaleza premiada no Spaece

Escola Municipal Professor José Cirio Pereira Filho, em Fortaleza, ficou em primeiro lugar de Fortaleza no Spaece Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

“A gente não começa só no 2º ano, a gente vem de uma base desde a educação infantil. Temos um olhar sobre todas as séries, porque quando a gente trabalha uma série e vê que realmente saiu um trabalho bem elaborado, no ano seguinte já tem um fruto”, contou.

A coordenadora aponta que algumas crianças terminam a educação infantil sabendo ler, e ela atribui o alto índice de alfabetização conquistado a esse estímulo à leitura que é constantemente feito pela gestão escolar.

“A leitura é o carro-chefe da nossa escola. Nosso trabalho é focado realmente no letramento, e a gente traz o significado para a sala de aula. A gente não coloca a criança para ler por ler, a gente dá significado aquilo que ela está lendo, a gente parte da realidade dos alunos.”

Uma das atividades promovidas pela escola é o projeto “Livro Viajante”, no qual a criança escolhe um livro e o leva para ler com a família em casa. No dia seguinte, o professor abre uma “ciranda da leitura” em que os estudantes compartilham com os colegas a experiência e as opiniões após a leitura.

Outra iniciativa promovida de maneira lúdica é a “Gincana Literária”, feita com os alunos do 2º ano, composta por atividades direcionadas à leitura e que estimulam a participação da criança.

“Eles [alunos] participam com muita vontade, eles gostam. A gente procura fazer aquilo que eles gostam para que consigam aprender de uma forma mais prazerosa e significativa. Ler por ler não tem o mesmo valor quando você lê e sabe o que você está lendo”, destacou Adailza.



Com 748 estudantes, a escola polivalente e de ensino interdisciplinar aposta em uma gestão democrática. A diretora Francisca Francimar Gomes aponta que, com um planejamento bastante flexível, a equipe busca fazer uma articulação e integração entre todos os segmentos que formam a educação.

“A gente procura trabalhar da forma mais democrática possível. Nós buscamos envolver todos os segmentos: a família, os professores, os coordenadores e os alunos, porque todos têm a sua importância nesse processo de aprendizagem. Sem a família, a escola não vai a lugar nenhum e sem a presença da criança na escola, a gente também não vai obter nenhum resultado”, disse.

Escola de Fortaleza premiada no Spaece: atuação da família das crianças A presença da família também é um ponto bastante repetido pelas gestoras. Os responsáveis pelos alunos podem frequentar a biblioteca da unidade, por exemplo, e os pais podem alugar livros.



“Os familiares também têm acesso à biblioteca. O pai ou a mãe vem na escola e leva um livro. Normalmente, eles vêm um pouquinho antes de finalizar a aula. As mães vêm, sobem com seu filho, elas escolhem [um livro] na biblioteca e levam pra casa [...] O coletivismo, a afetividade e a dedicação de todos é o que garante a melhor aprendizagem do aluno”, explica a coordenadora da escola, Adailza Lima.

Ana Cecília Duarte, professora do 2º ano do Fundamental I, considera que o resultado positivo no Spaece representa uma grande evolução da escola.

“É uma grande responsabilidade. Há dez anos, nós éramos a escola que estava no final do município. A gente tinha um grupo de alunos que não tinham essa alfabetização na idade certa, e nós fomos trabalhando essa questão da importância de que a criança saísse do primeiro e segundo ano lendo e escrevendo”, relembrou.