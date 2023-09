100% das escolas de educação básica terá internet até 2026, promete Governo Federal

O Governo Federal que universalizar o acesso a internet nas 138,3 mil escolas públicas com oferta de educação básica até 2026. Do total, 49.953 instituições são no Nordeste. A Estratégia Nacional Escolas Conectadas será coordenada pelos Ministérios da Educação (MEC) das Comunicações (MCom), com investimento na ordem de R$8,8 bilhões.

Além de promover a conectividade, o objetivo é "buscar uma transformação digital no processo de ensino e de aprendizagem". Além da formação, a internet deve ajudar a "desenvolver as competências digitais dos profissionais da educação básica, promovendo práticas pedagógicas inovadoras".

"Os currículos, alinhados à BNCC, devem incluir a cidadania digital e novas competências digitais adequadas a cada etapa de ensino (usar, entender e refletir sobre tecnologia)", aponta o Governo.



Instituições de ensino básico em cada região:

Nordeste: 49.953

Sudeste: 40.365

Norte: 20.366

Sul: 19.826

Centro-Oeste: 7.845

"A região Norte tem metade da conectividade da região Sul do País nas escolas públicas", destacou Camilo Santana sobre a disparidade de acesso entre as regiões. Segundo ele, a estratégia nacional deve ser pactuada com estados e municípios, que devem fazer a adesão à política.

Durante o lançamento, o titular do MEC apontou os desafios da universalização das escolas:

4,6 mil escolas (3%) não têm acesso à energia pela rede pública ou fontes renováveis;

40,1 mil (29%) não têm disponibilidade de tecnologias adequadas para acesso à banda larga fixa;

42,7 mil (31%) escolas não têm acesso à internet em qualidade e velocidade adequadas para uso pedagógico;

71,6 mil (52%) escolas não possuem distribuição de sinal (rede Wi-fi);

96,3 mil (69,6%) não contam com dispositivos (desktop, notebooks, tablets) em quantidade adequada para uso pedagógico.

Um comitê executivo formado por diversos órgãos será implementado para traçar as estratégias de execução e as prioridades da política. "Mas a ideia é garantir que esses escolas que não têm banda larga fixa sejam as primeiras escolas a serem atendidas nesse programa", afirmou Camilo.

As unidades serão conectadas por fibra óptica ou via satélite. Conforme o Governo Federal, as unidades de educação contarão com cobertura completa de rede Wi-fi.