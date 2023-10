O POVO News: Construção de usina no Ceará pode derrubar internet em todo o País? Entenda

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 25-08-2023: Audiência pública sobre a instalação da Usina de dessalinização na Praia do Futuro. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 3. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a construção de usina dessalinização construída em Fortaleza, no Ceará, que pode derrubar internet em todo o país. Em meio a indefinições sobre a construção, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirmou que será analisada uma nova localização da usina no Estado.