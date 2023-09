Máximas no Ceará atingem 40 graus e fortalezenses sentem impactos das mudanças climáticas

Cidades cearenses tiveram temperaturas elevadas nesta segunda-feira, 25. Para quem trabalha debaixo do sol, as mudanças foram perceptíveis

No município de Jaguaribe foram registrados quase 4°C. Já a cidade do Barro também chegou próximo desse patamar, com 40.2 graus. Crateús e Sobral tiveram máximas acima do esperado, sendo 39.3 para Crateús , e 39.8 em Sobral , respectivamente.

Em Fortaleza, as mínimas chegaram a 29.5°C — os menores valores em relação as demais temperaturas máximas. No entanto, quando equiparado aos valores mínimos, a Capital aparece com os números mais expressivos, com temperaturas entre 25.8 e 26.8°C, atrás, somente, de Tauá, com 34.8 °C.

No Ceará, de acordo com a Funceme, o impacto do El Niño está relacionado à diminuição dos acumulados de precipitação durante a estação chuvosa, devido à subsidência do ar sobre o Nordeste prejudicando o desenvolvimento das nuvens de chuva e até mesmo a formação de nebulosidade.

Para tanto, o Ceará está entre os estados que receberam alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na última semana.



Trabalhadores sentem impacto da mudança climática na Capital

O sol é um companheiro onipresente de um grupo seleto de trabalhadores. Nesta lista, estão inseridos, em especial, os mototaxistas e vendedores ambulantes.

Helena Claudia Melo, 55 anos, há três anos vendedora ambulante de salgados ao lado do Terminal da Parangaba instalou, para o período do sol, uma lona em cima da barraca. Só quando o sol vai embora, no fim da tarde, ela amarra o material e fica guardado para o dia seguinte.