Onda de calor: Ceará deve ter temperaturas acima de 35°C nesta segunda

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,22.09.2023: Calor extremo em Fortaleza, Praça do Ferreira. Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará deve registrar temperaturas acima de 35°C nesta segunda-feira, 25, em meio à onda de calor extremo que atinge o Brasil durante o início da primavera. A previsão é de que os termômetros atinjam o maior pico dos últimos quatro dias, com uma média de 35,88°C no Estado, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Estatística (Funceme). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O tempo fica mais quente principalmente no início da tarde, por volta das 14 horas, quando também há uma diminuição da umidade relativa do ar, e pode se intensificar na região Sul, além dos Sertões de Crateús e Inhamuns, conforme projeção da nova ferramenta da Fundação que prevê ondas de calor.

Um dos agravantes é a menor presença de gotículas de água na atmosfera, comumente detectada em áreas mais afastadas da região litorânea. As mínimas temperaturas, por sua vez, são registradas no período da manhã, por volta das 6 horas. Previsão de ondas de calor no Ceará para os dias 20 a 25 de setembro de 2023 Crédito: Funceme/Reprodução Devido à baixa umidade, o Ceará está entre os estados que receberam alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na última semana. Enquanto o alerta vermelho aponta para um forte risco de acidentes e danos à saúde humana devido às altas temperaturas, o alerta laranja simboliza "perigo" e o amarelo, "perigo potencial". A essas regiões, o Instituto orienta a ingestão de bastante líquido e que se evite desgaste físico nas horas mais secas. Há também a recomendação de que a exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia seja evitada. Painel de avisos de eventos meteorológicos severos do Inmet neste domingo, 24, mostra alerta amarelo no Ceará em virtude da baixa umidade Crédito: Inmet/Reprodução

“Apesar da prevalência de tempo seco em algumas áreas, dentro da onda de calor podem ocorrer chuvas intensas localizadas. Vale ressaltar que os índices de calor se tornam mais críticos sob condições de umidade elevada, pois o organismo humano tem mais dificuldade de regular sua temperatura em situação persistente de calor úmido”, comunica o órgão. Já a Funceme ressalta que, no Ceará, principalmente entre os meses de setembro, outubro e novembro, período chamado de B-R-O-Bró, as temperaturas máximas registradas são historicamente mais altas. “As características desse período são de menos nuvens, tornando a incidência da radiação solar mais direta, com maiores picos de temperatura em outubro”, destaca a Fundação.