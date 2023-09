Fortaleza amplia ciclofaixa de lazer e instala equipamento para diminuir sensação de calor dos ciclistas

Equipamentos buscam aumentar a sensação de bem-estar do público durante as atividades de lazer na Capital

Na manhã deste domingo, 24, os ciclistas de Fortaleza contaram duas novidades para aumentar a sensação de bem-estar enquanto pedalam na Cidade. A Ciclofaixa de Lazer passa a ter, aos domingos, nova rota e um trecho da avenida Desembargador Moreira destinado apenas para a circulação dos ciclistas. Durante as atividades, o público também conta, a partir de hoje, com o primeiro Xiringador , equipamento para diminuir a sensação de calor dos ciclistas.

Eles serão instalados na avenida Bezerra de Menezes com rua Padre Anchieta; avenida Godofredo Maciel com avenida Perimetral; avenida Rogaciano Leite com avenida Murilo Borges e avenida José Bastos com rua Rio Grande do Norte.

Ainda segundo Isabela, o equipamento está sendo instalado, prioritariamente, nas ciclovias com mais demandas na Cidade, ou seja, com maior número de ciclistas. Durante a semana, mais quatro pontos da Capital vão receber os equipamentos.

De acordo com a coordenadora da Mobilidade Urbana de Fortaleza, Isabela Castro, o funcionamento do equipamento é simples, pode ser acionado pela própria população.

Implantada desde 2014, a nova operação da Ciclofaixa de Lazer busca atender os ciclistas. Para a engenheira civil Marisa Leitão, 39, isso incentiva as pessoas a vivenciarem a cidade com outras rotas de programação, além da praia. “Com essa rota nova, a gente consegue unir as duas coisas [bicicleta e praia]. Estamos indo hoje para a praia de bicicleta. Poder pedalar dá uma sensação de pertencimento”, comenta.

O órgão instrui que a população consuma bastante líquido, evite desgaste físico em horários mais secos e evite exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia. Os índices deste aviso estão entre 20% e 30%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

De acordo com o também engenheiro civil, Dante Barbosa, 42, a nova rota gera mais oportunidades de lazer para a população e o convite para as pessoas pedalarem. “Isso impacta diretamente na possibilidade de inserir a bicicleta no dia a dia. Venho todo domingo e, sempre que posso, trago a família. Aqui a gente fica mais seguro também”, pontua.

Segundo a coordenadora da Mobilidade Urbana de Fortaleza, Isabela Castro, as atividades, além de gerarem mais conforto para os ciclistas, também impactam diretamente na saúde mental. “É legal você viver a sua cidade, você ver que a sua cidade lhe faz alguns convites e você se sentir convidado se apropriar do espaço público, para brincar na rua”, destaca.

Ao todo, são 27 km de passeio na nova Ciclofaixa de Lazer, com três rotas distintas. Confira os percursos:

- Rota Leste

Av. Sebastião de Abreu

Parque do Cocó

Av. Pe. Antonio Tomás

Av. Desembargador Moreira (entre a Av. Santos Dumont e a Praça Portugal, na Av. Dom Luís)

Beira-Mar

Rua Carlos Vasconcelos

Cidade das Crianças

Rua Pinto Madeira

- Rota Sul

Av. Gomes de Matos

Rua Jorge Dummar

Rua Mal. Deodoro (passando pelo novo ponto de apoio na Praça da Gentilândia)

Av. 13 de Maio

Av. da Universidade

Rua Sólon Pinheiro

Cidade da Criança

- Rota Oeste

Av. Domingos Olímpio

Av. Carlos Vasconcelos

Av. Beira-Mar

Nas rotas, os ciclistas também contam com oito pontos de apoio, que são responsáveis pela distribuição de água e aferição de pressão. São eles: Cidade da Criança, Parque Rachel de Queiroz, Farol da Juventude do Benfica, Embaixada Bilíngue (Fortaleza Bilíngue), Parque do Cocó, Avenida Desembargador Moreira (próximo ao Shopping Aldeota), Igreja Nossa Senhora Aparecida e Avenida Beira-Mar com Rua José Vilar.



Veja fotos das atividades