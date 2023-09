Inmet emite alerta de baixa umidade para o Ceará e mais 16 estados

O alerta amarelo vale para os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

Além deste, há um alerta laranja — que configura perigo — com prazo de validade até às 18 horas de sexta-feira, 22. Neste período, as temperaturas máximas podem passar dos 40ºC. Os estados afetados pela onda de calor são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, parte do Paraná, Tocantins e Rio de Janeiro.

Entre os dias 22 e 23 de setembro, as temperaturas mínimas devem variar entre os 22º e 30º nas regiões Norte e Centro-Oeste, além dos estados do Maranhão e Piauí. Na faixa leste do País, do Ceará até o Rio Grande do Sul, os valores de temperaturas mínimas poderão ser inferiores a 24°C.