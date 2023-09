Aliviar o calor: primeiro "xiringador" de água para ciclistas de Fortaleza é inaugurado

A Prefeitura de Fortaleza instalou neste domingo, 24, uma estrutura de borrifar água que diminui e ameniza a sensação de calor dos ciclistas da Capital. Apelidado de “Xiringador”, o primeiro equipamento encontra-se na avenida Beira Mar, no cruzamento da rua Jose Vilar. Até o fim desta semana, a Capital deve contar com mais quatro xiringadores nas ciclofaixas na cidade.

Veja os pontos:

- Avenida Beira Mar

- Avenida Bezerra de Menezes

- Avenida José Bastos

- Avenida Godofredo maciel

- Avenida Rogaciano Leite

A antecipação da instalação do equipamento se deu pela chegada do B-R-O BRÓ, que são os meses mais quentes do ano, e com o equipamento, os ciclistas e pessoas que estejam praticando atividades pela avenida possam se refrescar.

Ceará está entre os estados com alerta amarelo de baixa umidade segundo Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu alerta amarelo — perigo potencial — de baixa umidade, válido até às 22 horas deste domingo, 24. Além do Ceará,os estados do Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pernambuco e Pará também estão sob aviso.

O órgão instrui que a população consuma bastante líquido, evite desgaste físico em horários mais secos e evitar exposição ao sol nos períodos mais quentes do dia. Os índices deste aviso estão entre 20% e 30% , com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.