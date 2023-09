Onda de calor: temperaturas chegam a 45°C pelo Brasil; veja previsão

Marcas podem superar os valores médios históricos em todas as regiões. Ceará deve ter tempo dentro do esperado para o período do ano. Entenda causas e como se proteger da onda de calor

Simultaneamente, uma frente fria no Rio Grande do Sul traz chuvas, enquanto outras regiões permanecem secas.

As regiões afetadas incluem Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, Rondônia, Tocantins e outros estados. Ápice do calor é esperado para 23 e 24 de setembro, com risco de novos recordes.

Um onda de calor encerra o inverno no Brasil, com possíveis recordes de temperatura em todo o País. Conforme a MetSul Meteorologia , um bloqueio atmosférico impede frentes frias, mantendo temperaturas elevadas.

Clique aqui para seguir o novo canal com as Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

No Ceará, a Funceme indica que as temperaturas máximas devem variar entre 32°C e 37°C. As condições meteorológicas se mantêm dentro do esperado para o período do ano nas terras cearenses e o Estado não será afetado com a onda de calor. Confira a provisão completa abaixo:

Previsão do tempo no Ceará

De modo geral, entre esta segunda-feira, 18, e a quarta-feria, 20, o tempo estável, ou seja, sem previsão de chuva no Estado.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), em todas as macrorregiões o céu deve variar de parcialmente nublado, entre as madrugadas e manhãs, a poucas nuvens, ou até mesmo sem nuvens, nos demais períodos do dia.

Na terça-feira, 19, há possibilidade de chuva isolada e passageira no sul do Estado, principalmente no período do final da tarde e noite. Essa possibilidade de chuva se dá em virtude de áreas de instabilidade e efeitos locais, como relevo, temperatura e umidade.

Leia mais Temperatura do Pacífico está acima do normal e reforça ocorrência de El Niño