Entenda por que doenças vasculares podem aumentar no calor

Quando não cuidamos da saúde, os dias de calor torna-se um momento de alerta para o corpo, especialmente para aqueles que sofrem com problemas cardiovasculares. Isso porque, segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, seção Rio de Janeiro (SBACV-RJ), as altas temperaturas podem aumentar entre 20 e 30% os riscos de doenças vasculares, ou venosas, nos membros inferiores.

Os inchaços podem não ter nenhum problema associado, mas também são capazes de representar doenças como varizes, trombose ou edema linfático. Por isso, é importante consultar um especialista se o inchaço for além do normal.

“O motivo de as altas temperaturas piorarem as doenças venosas é porque o calor provoca vasodilatação, ou seja, a dilatação dos vasos sanguíneos, com uma sobrecarga nas veias dos membros inferiores. Por isso, pessoas com doença vascular prévia tendem a piorar no verão, enquanto as demais podem sentir edemas, dores nas pernas, cansaço, peso, câimbra, ressecamento da pele e coceira — que são intensificadas pelo calor”, diz o cirurgião.

Dr. Caio Focássio conta também que o calor aumenta a espessura do sangue, subindo a pressão e a frequência cardíaca. A chance de ter a doença é ainda maior para quem já tem colesterol alto, é diabético, hipertenso ou obeso.

Manter o corpo hidratado reduz os riscos de doenças vasculares (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Influência da desidratação

A desidratação no verão pode ter efeitos graves para o paciente com doença cardiovascular ou vascular periférica, relacionados à perda do nível de consciência, a desmaios e à queda de pressão arterial. Por isso, a recomendação mais importante do médico é consumir entre 2 e 3 l de água por dia.

“Além disso, é recomendado evitar a exposição direta ao sol por longos períodos, fazer refeições leves, que exigem menos esforço do organismo durante a digestão, e evitar o abuso de sal, que absorve muito líquido e pode colaborar para o inchaço de membros inferiores e superiores”, alerta o especialista.