Ceará tem chuvas na madrugada desta quinta-feira, 15

Precipitação da madrugada se concentrou nas áreas central e Leste do Estado, mas chegou ao litoral; Funceme prevê chuvas isoladas para o restante do dia

Parte do Ceará recebeu chuva na madrugada desta quinta-feira, 15. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, a chuva se concentrou nas áreas central e Leste do Estado. As macrorregiões com precipitação mais intensa, continuamente desde a meia-noite, foram Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana.

Já próximo ao fim da madrugada, o vento a Norte empurrou as nuvens para perto da faixa litorânea. Por volta das 4 horas, a chuva havia chegado ao Maciço de Baturité e ao Litoral de Fortaleza.

Para o restante do dia, a Funceme prevê céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões. Na faixa litorânea, na Jaguaribana e no Cariri há baixa probabilidade de chuva, que deve ocorrer de forma isolada.

