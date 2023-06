Ubirajara jubatus: fóssil de dinossauro volta ao Ceará e ficará exposto em museu no Cariri

Repórter do OP+

Catalina Leite Repórter do OP+

Depois de 30 anos sendo exibido na Alemanha, o fóssil de dinossauro cearense foi apresentado no Palácio da Abolição, em Fortaleza, antes de seguir para o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri

O fóssil do dinossauro cearense Ubirajara jubatus retornou ao Ceará nesta quarta-feira, 14, após 30 anos na Alemanha. O fóssil foi apresentado no Palácio da Abolição, em Fortaleza, antes de seguir para o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri.

Na última segunda-feira, 12, o fóssil foi oficialmente apresentado para a comunidade brasileira na sede do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).



