Dia Mundial do Doador de Sangue: Hemoce promove programação especial para doadores

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) promoveu nesta quarta-feira, 14, uma programação especial para homenagear e agradecer aos doadores de sangue. Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, houve apresentação musical e oferta de serviços de bem-estar, como limpeza de pele, maquiagem e design de sobrancelhas.

Nas unidades do interior do Ceará, localizadas nas cidades de Crato, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral, os doadores tiveram apresentações artísticas e musicais, massagem de mãos e maquiagem.

Além de mobilizar novos doadores, o objetivo da ação, que faz parte da campanha Junho Vermelho, é agradecer aos voluntários que contribuem realizando as doações.

De acordo com a médica e diretora do Hemoce, Luciana Carlos, o Centro está em uma situação de estabilidade em relação ao número de doações.

Apesar do equilíbrio, a profissional aponta a necessidade de manter as doações estáveis, não só para ter a continuidade, mas para garantir o estoque durante os meses em que há uma baixa.

“Há alguns meses do ano em que a gente sabe que o número de doadores cai, ligado a festas, viagens, férias e à dificuldade de movimentação na cidade quando está chovendo muito. Então, a gente tem esse trabalho de fazer um gerenciamento constante dia a dia do estoque para que a gente não entre em situações de emergência ou de contingência”, explicou.



A diretora também conta que o Hemoce realiza convocações para pessoas que já doaram e desejam novamente.



“Para aqueles doadores que consentem ser convocados, a gente faz ligações ou manda e-mail lembrando. Muitas vezes, a pessoa até gosta de doar, mas não lembra. A gente faz isso de uma certa forma constante para que, em nenhum momento do ano, a gente tenha dificuldades. Esse dia é importante para entrar no mês de julho bem, para que, mesmo no mês de férias, a gente já esteja com o estoque preparado”, continuou Luciana Carlos.



Dia Mundial do Doador de Sangue: quem pode doar



Os critérios básicos para a doação é ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar acima de 50 kg, estar saudável, bem alimentado e ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas.



Pessoas com tatuagens ou piercings devem ter realizado o procedimento há doze meses para poder doar. A diretora do Hemoce explica que, nesses casos, esse intervalo é necessário pois há uma possibilidade de um risco de contaminação, mas adiciona a possível redução desse período para seis meses no caso das tatuagens.



“Não é que aconteça a contaminação, mas, pelo risco, tem o intervalo após o procedimento para que a gente tenha a certeza de que não houve problema nenhum. Para a tatuagem, a tendência é de que tenha uma redução. Já temos algumas discussões de que, em breve, na nova regulamentação do Ministério da Saúde, a gente vai ter uma redução desse tempo de tatuagens”, explicou.



Pessoas LGBTQIA+ também podem doar sangue no Brasil. Anteriormente, homens que tiveram relações sexuais com outros homens no período de 12 meses eram impedidos de doar sangue. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou a medida inconstitucional.



“Todos os candidatos passam por perguntas. Eles são perguntados sobre os hábitos e o comportamento sexual, mas são critérios que são usados para todos. Antes, quando a gente tinha um laboratório mais frágil, era outra forma de tratar, mas, hoje, não existe mais nenhuma diferença”, pontuou Luciana.



Antes do processo da doação, é realizada uma triagem em que os profissionais conferem o pulso, a pressão, a temperatura e o peso, além de analisar os medicamentos que o voluntário está tomando, o estado de saúde, cirurgias e hábitos.



Luciana Carlos explica que a triagem é realizada, pois, muitas vezes, os exames no laboratório não são capazes de detectar todas as situações que trariam risco para os pacientes.



“Tem doenças que não são triadas, porque a gente não tem tecnologia disponível, não só no Brasil, mas no mundo e tem algumas situações que, mesmo os doadores estando contaminados, o exame vai ser negativo, por conta da janela imunológica”, disse.



Processo de doação de sangue

Após a triagem, é informado se o voluntário está apto a doar ou não, a partir de um impedimento temporário — por três, seis meses ou doze meses, por exemplo, ou de forma definitiva, dependendo dos exames.



O procedimento da doação de sangue é realizado em cerca de dez minutos. Para aqueles que têm medo de agulhas, a diretora do Centro explica o processo não dói ou incomoda.



“Não é uma coisa que dói ou que incomoda, mas tem pessoas que têm muito medo e a gente tem que respeitar, porque a doação tem que ser voluntária e o doador tem que se sentir confortável. Porém, não é uma coisa que assuste. Algumas pessoas tinham muito medo e, depois que doam, veem que nem era aquilo tudo. Vale a pena se aproximar e tentar”, encorajou a médica.



O desenhista técnico Tiago Lima e a autônoma Samara Antonia são voluntários regulares e estavam na fila para doar novamente. Os dois contam que a ação solidária deveria ser feita por todos e que se sentem bem ao realizá-la.



“Eu faço, porque na minha família tem quem precise de sangue. Eu já tinha o hábito e, depois que a minha mãe ficou doente, eu passei a doar sempre que posso”, pontuou Samara.

Para doar é necessário apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento assinado pelos pais ou pelo responsável legal. É possível agendar a doação pelo site ou pelos telefones de cada unidade.



Onde doar sangue em Fortalza?

Hemoce (sede)

Av. José Bastos, 3390 – Rodolfo Teófilo

Horário de Funcionamento: 7 às 17h30min, de segunda a sexta-feira; 7 às 16 horas, aos sábados; 7 às 13 horas, aos domingos

Contatos para agendamento: (85) 99681-7597 (WhatsApp) / (85) 32080805

Hemoce Posto de Coleta IJF

Rua Barão do Rio Branco, 1816 – Centro

Horário de Funcionamento: 8 às 16 horas, de segunda a sexta-feira

Contatos para agendamento: (85) 99142-5352 (WhatsApp) / (85) 3208.0839

Hemoce Praça das Flores

Av. Desembargador Moreira, sn – Aldeota

Horário de Funcionamento: 7 às 13 horas e 14 às 16 horas, de terça a sábado

Contatos para agendamento: (85) 99706-0585 (WhatsApp) / (85) 32080805

Hemoce Posto de Coleta Shopping Parangaba

Rua Germano Franck, 300 – Parangaba

Horário de Funcionamento: 10 às 20 horas, de segunda a sábado; 13 às 20 horas, aos domingos

Contatos para agendamento: (85) 99681-7597 (WhatsApp) / (85) 32080805

Veja a lista de todos os locais de doação no Estado no site do Hemoce.