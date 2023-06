IFCE abre processo seletivo para 290 vagas em unidades espalhadas pelo estado

Os interessados podem realizar a inscrição para as vagas de 14 a 28 de junho

Um processo seletivo para 290 vagas em cursos técnicos foi lançado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) nesta terça-feira, 13, para as unidades de Acaraú, Boa Viagem, Horizonte, Jaguaribe e Juazeiro do Norte.

Como é voltada à cursos técnicos, somente aqueles que concluíram o ensino médio estão aptos a concorrer a uma das vagas. A situação não se aplica ao curso técnico em Mecânica Industrial na unidade de Juazeiro do Norte — este, vinculado ao Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Os interessados em uma das vagas precisam realizar a inscrição para o processo seletivo em um endereço eletrônico, de 14 a 28 de junho — nenhuma taxa será cobrada para a efetivação do cadastro. Já a documentação requerida pelo IFCE precisa ser entregue no campus que o candidato almeja estudar.

Uma reserva de 50% das vagas ofertadas pelo IFCE é destinada a egressos de escolas públicas — neste percentual, um outro estoque de 50% é direcionado para quem tem renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita.



Vagas disponíveis:

Acaraú

Técnico Subsequente em Eventos - 35 vagas (Matutino)

Técnico Subsequente em Meio Ambiente - 35 vagas (Noturno)

Técnico Subsequente em Restaurante e Bar - 35 vagas (Matutino)



Técnico Subsequente em Agropecuária - 35 vagas (Matutino)



Técnico Subsequente em Logística - 40 vagas (Matutino)

Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática - 40 vagas (Noturno)



Técnico Subsequente em Eletromecânica - 35 vagas (Noturno)



Técnico Integrado PROEJA em Mecânica Industrial - 35 vagas (Noturno)