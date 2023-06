TJCE vai investir R$ 20 milhões no reforço da segurança em comarcas

Recursos são do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (Funseg) e serão aplicados em projeto anunciado pelo presidente do TJCE, nesta terça-feira, 13

O Tribunal de Justiça do Ceará deve investir R$ 20 milhões do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (Funseg) em projeto para reforçar a segurança das comarcas em Fortaleza e no interior do estado, com ações de segurança armada, instalação de detectores de metais, catracas eletrônicas e monitoramento eletrônico.

A medida foi anunciada pelo desembargador Abelardo Benevides Moraes, presidente do TJCE, nesta terça-feira, 13 de junho. O TJCE informou que essa é uma das prioridades da gestão atual, que atua de 2023 a 2025.

“Nosso objetivo é proporcionar um ambiente de trabalho cada vez mais seguro para magistrados, servidores e colaboradores, bem como melhor acolher a população”, destacou o presidente do TJCE.

Segundo o desembargador, empossado como presidente do TJCE em janeiro de 2023, a necessidade de medidas de segurança foi percebida durante o período de transição entre gestões. Para implementação do projeto, o TJCE acionou a Assistência Militar do Poder Judiciário cearense.

Os detalhes da execução do projeto foram discutidos em reunião com o juiz auxiliar da Presidência do TJCE, Marcelo Roseno, o superintendente da Área Administrativa do Tribunal, Sérgio Mendes, e o tenente-coronel do setor de projetos da Assistência Militar do Poder Judiciário Cearense, Sandro Wellington Vasconcelos Barros.

Com o projeto, serão investidos R$ 3 milhões para instalação de sistemas de monitoramento eletrônico em prédios em Fortaleza e no Interior do Ceará. Além disso, o TJCE também informou que 202 unidades judiciárias devem receber kits contendo alarmes, sensores de porta e câmeras.

Ao todo, serão contratados 137 detectores de metais e 12 scanners de bagagem. Os scaners serão distribuídos para a sede do Tribunal, que contará com 5 equipamentos, o Fórum Clóvis Beviláqua, com 3, e unidades em Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral, que terão 1 equipamento, cada.

Segundo a Assistência Militar, já existem câmeras da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) próximas às entradas de fóruns. Dessa forma, é possível ter acesso a imagens de segurança sem investimento adicional de capital.