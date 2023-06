Projeto Acelere no Enem vai oferecer mais de 5 mil vagas para estudantes cearenses

Aqueles que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano terão a oportunidade de participar do projeto Acelere no Enem, que oferece, de forma gratuita, mais de cinco mil vagas para estudantes no Ceará. Aulas online, monitorias interativas, simulados e acompanhamento com profissionais da pedagogia compõem o catálogo de serviços disponibilizados pelo cursinho.

Para garantir acesso a uma das vagas, os interessados precisam realizar a inscrição por meio de um endereço eletrônico. Somente em 2020, ano em que o projeto foi estabelecido, mais de 84 mil pessoas se inscreveram para o Acelere no Enem em Pernambuco — estado natal do fundador do programa, Rhayann Vasconcelos.

Já passaram pelo projeto estudantes que hoje realizam a sua graduação em diferentes universidades federais brasileiras. Desde a sua fundação, o Acelere no Enem já recebeu mais de um milhão de alunos. O programa também foi considerado, pela Brazil Conference Harvard & MIT, umas das 30 melhores iniciativas do País.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em comunicado, Rhayan Vasconcelos aponta para a importância do projeto para que estudantes de diferentes estratos sociais tenham acesso a serviços de ensino gratuito. “Unimos on-line e offline, desktop e celular, vídeos e exercícios, entregando tudo que o aluno precisa, do jeito que ele mais gosta e em todas as etapas do seu estudo até a aprovação. Estamos abrindo as inscrições e a expectativa para 2023 é de que mais 500 mil alunos ingressem no ecossistema do Acelere no Enem”, afirma.