Ceará registra 257 incêndios em monturo em cinco meses; entenda

Incêndios em monturo ocorrem em locais com muito lixo acumulado. Número de ocorrências de janeiro a maio de 2023 é 40% maior que o mesmo período do ano passado

Um incêndio em monturo é aquele que ocorre em área com muito lixo ou entulho acumulado. Até maio deste ano, 257 ocorrências do tipo foram debeladas no Estado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Em tempo de festas juninas, campanha alerta sobre risco de queimaduras; VEJA

O número cresceu 40% em relação ao mesmo período de 2022, quando 184 incêndios em monturo foram apagados. Dados do CBMCE mostram tendência de crescimento nos últimos cinco anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mais recente registro de incêndio em monturo ocorreu na manhã do último domingo, 4, na rua Tenente Botelho, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Os agentes utilizaram mil litros de água para apagar o fogo.

“A guarnição atendeu a ocorrência com diligência e efetividade, evitando que uma residência fosse alcançada pelas chamas”, relata o tenente-coronel Luiz Claudio Araújo Coelho, comandante do 2º Batalhão de Bombeiros Militar.

Servidores do TJCE podem realizar prova de vida até 30 de junho; ENTENDA

Como evitar incêndios em monturo?

O Corpo de Bombeiros reforça o papel da sociedade contra incêndios em monturo, seja realizando o descarte adequado de lixo ou evitando queimadas. Atear fogo em lixo é crime federal com penas de multa e reclusão de um a quatro anos, conforme o artigo 54 da lei nº 9.605.

O órgão elenca quatro dicas e cuidados para a população:

Evite queimar qualquer tipo de material em áreas abertas, especialmente em terrenos baldios. O fogo pode se alastrar rapidamente e causar incêndios de grandes proporções. Certifique-se de apagar completamente as pontas de cigarro antes de descartá-las. Nunca jogue as pontas em vegetação ou locais secos, pois podem causar incêndios. Realize a poda adequada de árvores e arbustos, removendo galhos secos e folhas acumuladas. Isso ajuda a evitar a propagação do fogo em caso de incêndios. Se avistar qualquer foco de incêndio em vegetação, mesmo que aparentemente pequeno, entre em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros por meio do número de emergência 193.