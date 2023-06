Criminosos que mataram homem em assalto a ônibus na Aerolândia seguem sendo procurados

A Polícia Civil segue fazendo buscas pelos criminosos que mataram Rômullo dos Santos Brandão, de 25 anos, em um assalto a ônibus no bairro Aerolândia. O caso completou quatro meses nessa terça-feira, 6. O crime ocorreu por volta das 18h30min do dia 6 de fevereiro, no momento em que Rômullo voltava do trabalho.



As câmeras de vigilância do ônibus registraram o crime, assim como outras câmeras mostram os assaltantes caminhando em via pública antes do assalto. As imagens, as quais O POVO teve acesso, mostram que dois homens subiram no coletivo e anunciaram o roubo. Houve luta corporal entre eles e Rômullo e este foi esfaqueado pelos assaltantes.

Conforme as investigações da 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (7ª DHPP), os criminosos subiram no ônibus na altura da passarela sobre a BR-116 que fica no bairro Aerolândia.



Conforme uma testemunha, um dos criminosos sacou um simulacro de arma de fogo, mas a encostou em uma superfície, emitindo um barulho que permitiu identificar que se tratava de um objeto de plástico. Entretanto, o outro assaltante portava um punhal e passou a desferir golpes em Rômullo quando ele reagiu.



A dupla desceu quatro ou cinco quarteirões de onde haviam subido e fugiu em direção ao Assaí Atacadista, conforme a Polícia Civil. A vítima chegou a sair do veículo e para tentar perseguir os indivíduos, mas não conseguiu e faleceu em plena BR-116, entre os quilômetros 1 e 2.

Os criminosos conseguiram fugir e, até hoje, não foram identificados. Conforme depoimento de testemunhas, duas passageiras, incluindo uma mulher grávida, tiveram seus celulares roubados na ação.



Caso você tenha reconhecido algum dos suspeitos de praticar o latrocínio, pode entrar em contato com a Polícia Civil para denunciá-los. O sigilo e o anonimato são garantidos.

