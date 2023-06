PRF prende 15 pessoas e apreende carga ilegal em operação contra crimes ambientais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Ceará intensificou a fiscalização de combate a crimes ambientais durante a Semana Nacional do Meio Ambiente. Nas operações, 15 pessoas foram presas por crimes ambientais e cargas ilegais foram recuperadas. As ações aconteceram nos municípios de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, e Caridade, na microrregião de Canindé.

Nas cidades, foram registradas três casos de retirada ilegal de minérios, desmatamento de vegetação nativa e transporte irregular de cargas. A primeira ocorrência, registrada em Caucaia no último sábado, 4 de junho, na BR-020, agentes da PRF abordaram um caminhão que trazia areia sem a lona - equipamento obrigatório para o transporte do material.

O material, retirado de uma área de extração sem autorização, resultou na prisão de duas pessoas e no confisco de quatro caminhões que transportavam 21 toneladas de areia. Nesta terça-feira, 6, na mesma região, um caminhão basculante que transportava uma carga volumosa de minério ilegalmente foi parado pela PRF.

A carga foi extraída de uma região de mata nativa, sem permissão ambiental ou de mineração. A PRF foi até o local onde acontecia a ação ilícita e prendeu quatro suspeitos que estavam desmatando o local e preparando o minério para venda. O caminhão, aproximadamente 17 toneladas de minérios que estavam sendo transportados e os homens foram encaminhados para a Polícia Federal em Fortaleza.

Ainda na terça-feira, na BR-020, em Caridade, a equipe flagrou a extração de areia e o desflorestamento da mata de caatinga no leito do rio Camarão. Nesta ação, nove pessoas foram presas, com caçambeiros, tratoristas e encarregados da empresa que emite notas fiscais. Dez caçambas, aproximadamente 70 toneladas de minério e um notebook com impressora foram apreendidos.