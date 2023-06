Influenza: Ceará alcança cobertura vacinal de 55% e Fortaleza, 36%

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza encerrou há uma semana, no dia 31 de maio, mas a aplicação do imunizante continua. Principalmente, porque a cobertura vacinal é considerada baixa e preocupa. Em Fortaleza, 326.805 doses foram aplicadas, o que equivale a 36% do público ao fim da campanha. O Ceará finalizou a campanha nacional de vacinação contra influenza com 55% da população alvo imunizada (1,3 milhões).

Estado ficou em 9º lugar na cobertura vacinal entre os estados brasileiros. A Capital segue ofertando a vacina contra Influenza para toda a população acima de 6 meses de idade nos postos de saúde enquanto durar o estoque. Até esta quarta-feira, 7, 359.020 pessoas foram imunizadas em Fortaleza.

Maria Gorete da Silva, 70, foi ao posto de saúde Doutor Henrique Mota Neto, no Siqueira, na manhã desta quarta, 7, para se imunizar contra a Influenza. "Todo ano eu tomo. Esse ano passei muito tempo gripada, sabe? Por isso, não tomei logo", disse a aposentada.

A filha, Maria Veronica da Silva, 37, foi tomar a bivalente contra a Covid-19 e aproveitou para se vacinar contra a gripe também. "Geralmente, não tomo (a Influenza). Acho que é a primeira vez", conta a costureira, que ainda não faz parte dos grupos prioritários.

"A partir do dia 15 de maio, a vacinação foi ampliada para toda a população geral na Capital. Ao longo da Campanha, foram promovidos dois dias "D" na cidade, com diversos postos e pontos de apoio abertos, das 8 às 16 horas, para imunização. A SMS também vem realizando busca ativa nas residências", informou a SMS.

Luciana Passos, coordenadora das Redes de Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, afirma que "as baixas coberturas vacinais ainda são resquícios de pessoas pondo em dúvida a eficácia, a utilidade da vacina". "O discurso antivacinação ainda impacta muito. Estamos em um movimento contrário, de busca das pessoas, de levar informação das vacinas", explica.



Ela frisa que hoje a oferta da vacina é ampliada e que os efeitos adversos são pequenos. "Idosos, crianças menores de dois anos e gestantes, grupos prioritários clássicos, a gente prioriza porque é justamente a população que tende a complicar", alerta.

Rejane Rocha, 41, e o filho, Isaac Rocha, que vai completar 5 anos, receberam as doses contra a influenza ainda durante a campanha. "Assim que começou, vim procurar. Mas como ele tava gripado, não pude na mesma semana. Esperamos um pouquinho e viemos depois. Tanto ele quanto eu tomamos (a vacina contra a gripe)", disse. Eles estiveram no Posto João Machado dos Santos, no bairro Planalto Ayrton Sena, nessa manhã para o pequeno receber a segunda dose contra a coronavírus.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde do Ceará (Sesa), apenas 63,7% das doses distribuídas foram administradas. Considerando a disponibilidade de doses em estoque, a pasta "recomenda a continuidade da vacinação no intuito de otimizar esses imunobiológicos e garantir a proteção anual da população em geral acima de 6 meses".

Cobertura vacinal nos estados brasileiros:

AP - 95,02%



PB - 76,70%



MA - 63,83%



AM - 62,17%



PE - 61,01%



SC - 58,25%



PI - 56,40%



AL - 55,80%



CE - 55,05%



MG - 51,23%



GO - 49,70%



SE - 49,46%



RS - 48,08%



PR - 46,73%



MT - 45,23%



MS - 44,40%



SP- 43,41%



DF - 42,68%



PA - 42,18%



BA - 42,04%



ES - 41,45%



TO - 41,10%



RN - 36,36%



RO - 33,23%



RJ - 31,71%



RR - 28,42%



AC - 24,69%



Fonte: Ministério da Saúde

Grupos prioritários segundo o Ministério da Saúde:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes e puérperas;



Povos indígenas;



Trabalhadores da saúde;



Idosos com 60 anos e mais;



Professores das escolas públicas e privadas



Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais



Pessoas com deficiência permanente



Profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas;



Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários;



Funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.



Serviço

Vacinação contra a gripe em Fortaleza

A imunização acontece em todos os postos de saúde, das 7h30min às 18h30min. Aos fins de semana e feriados, a aplicação da vacina ocorre das 8 às 16h30min, apenas nos postos de saúde de plantão: Posto de Saúde Irmã Hercília (Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape) e Posto de Saúde Mattos Dourado (R. Des. Floriano Benevides Magalhães, 391 - Edson Queiroz).