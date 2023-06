Servidores do TJCE podem realizar prova de vida até 30 de junho

Servidores e pensionistas do Judiciário cearense podem realizar prova de vida pelo aplicativo Cearaprev Online até 30 de junho; entenda como funciona

Servidores do Judiciário cearense têm até 30 de junho para realizar a prova de vida de 2023. Trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas do Estado são obrigados a cumprir o procedimento Conforme leis federal nº 10.887/2004 e estaduais nº 13.578/2005 e nº 14.327/2009. , que serve para atualizar o banco de dados local e comprovar a lista de beneficiários vivos.

Segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), quem concluiu prova de vida em 2021 vai precisar apenas checar seus dados e atualizar o que tiver mudado desde então. Novos servidores deverão efetuar o cadastramento completo e fornecer dados relativos a moradia, estado civil e outros.

A prova de vida é realizada por meio do aplicativo Cearaprev Online (disponível para Android e iOS), criado pela Fundação de Previdência Social do Ceará (Cearaprev). O órgão disponibilizou um passo a passo da prova de vida para quem já realizou o processo anteriormente:

Apesar de facilitar o cotidiano de algumas pessoas, o aplicativo pode ser complicado para outras. O público também pode proceder presencialmente na sede da Cearaprev, na rua 25 de Março, 300, no Centro de Fortaleza. A Fundação está disponível por meio do Instagram e do telefone (85) 3108-0135.