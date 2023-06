Obras de pavimentação diminuem 16 km no trajeto entre Porteiras e Missão Velha

A intervenção faz parte do programa Ceará de Ponta a Ponta, com um investimento no valor de R$ 19 milhões vindos do Tesouro Estadual

Com 65% de sua execução concluída, as obras de pavimentação da CE-153 prosseguem para sua conclusão. A parte da estrada se situa entre a CE-397, em Porteiras, e a CE-496 , no distrito de Jamacaru, Missão Velha, ambos municípios da Região do Cariri. Com o término das obras, os motoristas terão outra opção de acesso entre a CE-397 e CE-293, encurtando 16 km do trajeto.

A área que está passando por obras no município de Porteiras, era considerada “fim de linha”, já que não havia rota de acesso. Anteriormente, a única forma de entrar e sair de lá, era pela CE-397, ligada à BR-116, nas proximidades de Brejo Santo.

O superintendente adjunto de Rodovias, Ilo Santiago, pontua que foram feitos investimentos para a construção e melhoria de novas rodovias para aumentar a ramificação da malha viária, principalmente em regiões com menos facilidade de acesso às estradas. “Tudo para garantir que o usuário tenha opções de tráfego, conforto e mais segurança ao trafegar pelo nosso Estado”, comenta.

A intervenção faz parte do programa Ceará de Ponta a Ponta, com um investimento no valor de R$ 19 milhões vindos do Tesouro Estadual. Em 25 km de extensão, serviços de terraplanagem, sub-base e base, instalação de bueiros e revestimento estão sendo executados.

O novo trecho assegura também maior facilidade no acesso à Região Metropolitana do Cariri para Porteiras, com redução de tempo de deslocamento, contribuindo com o desenvolvimento econômico e social da região.