Incêndio destrói galpões de fábrica em Maracanaú; veja como ficou

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

O incêndio que atingiu a fábrica Del Rio, na madrugada desta quinta-feira, 1º, deixou galpões inteiros em cinzas. A empresa trabalha com materiais de fácil combustão, o que acelerou a propagação das chamas, conforme os bombeiros.

Trabalhadores que estavam no local quando o incêndio começou relataram a alta velocidade com que as chamas se espalharam. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado por volta das 3h30min da madrugada.

O trabalho para resfriar o local deve continuar durante a tarde Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

De acordo com o CBMCE, a empresa tinha certificado de conformidade, documento que atesta o cumprimento de medidas contra incêndio, regularizado.

Os bombeiros continuam no local para realizar o resfriamento da área e evitar novos focos de incêndio. Os trabalhos devem prosseguir durante a tarde desta quinta, 1º, devido à complexidade do material atingido pelo fogo.

O levantamento da empresa sobre a proporção dos danos e a Perícia para descobrir as causas do incêndio devem ser iniciados após a liberação da área pelo CBMCE.