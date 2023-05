Corpo de Bombeiros resgata bebê afogado na Praia do Náutico

Um bebê de 1 ano foi vítima de afogamento na tarde desse domingo, 7, na Praia do Náutico, no bairro Meireles, em Fortaleza. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros resgatou, por volta das 16h20min, o bebê e o encaminhou ao Instituto Dr, José Frota (IJF), no Centro.

"Com o apoio de socorristas do Samu e profissionais de saúde que passavam pelo local, iniciaram-se os procedimentos de reanimação cardiorespiratória com oxigenoterapia", informou o Corpo de Bombeiros, que acrescentou que a vítima foi estabilizada e que apresentou resposta positiva aos procedimentos adotados, com retorno da pulsação e batimentos cardíacos.

O bebê foi encaminhado ao IJF ainda inconsciente.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine