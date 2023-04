Cascavel tem maior chuva no Ceará; veja previsão do tempo

O município registrou 87 mm de chuvas e teve maior chuva do mês de abril nesta sexta-feira, 14; confira previsão do tempo para o fim de semana no Ceará

Após dois dias sem chuvas, a cidade de Cascavel, no litoral de Fortaleza, teve a maior precipitação registrada dentre os municípios cearenses nesta sexta-feira, 14 de abril.

Com 87 mm observados, esta foi a maior chuva do mês de abril no município. Na data, mais da metade dos municípios cearenses não registraram chuvas.



Nesta sexta-feira, o litoral de Fortaleza foi a região com maiores precipitações do estado, seguido do Sertão Central e Inhamuns e Cariri, respectivamente.

Para os próximos dias, a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de que os maiores acumulados se concentrem na porção mais ao norte do Estado.

Segundo a Funceme, neste final de semana, o aumento da nebulosidade pode favorecer a ocorrência de chuvas em todas as macrorregiões do estado.

No litoral, as precipitações estão relacionadas a áreas de instabilidade do Oceano Atlântico, enquanto, no interior do estado, podem ocorrer chuvas isoladas, devido à interação dos ventos com o relevo e a efeitos locais. Chuvas terão intensidades fracas ou moderadas.

Ceará: previsão do tempo

Confira abaixo a previsão para o fim de semana:

Sábado - 15/04/2023

O céu deve variar entre nublado e com poucas nuvens com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Já no norte do Sertão Central e Inhamuns e na região de Ibiapaba, a previsão é de alta possibilidade de chuva isolada. A região do Cariri tem baixa possibilidade de chuva isolada para a data.

Domingo - 16/04/2023

Na data, as previsão é de que o céu varie de nublado a com poucas nuvens, registrando chuvas isoladas em todas as macrorregiões do Estado. Deve chover na faixa litorânea e no Maciço de Baturité, bem como no norte do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba.

