Chuva perde força e sol volta a aparecer nesta quinta no Ceará

Após doze dias consecutivos de chuvas em todas as regiões do Estado, o sol volta a aparecer com força na maioria dos municípios cearenses nesta quinta-feira, 13. Nas últimas 24 horas, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), houve precipitações em apenas seis das 184 cidades do Ceará.

A maior chuva foi registrada em São Gonçalo do Amarante, no Litoral do Pecém, onde foram registrados 16 milímetros (mm). Em seguida aparece Paracuru, na mesma região, com 10 mm. Os outros quatro municípios tiveram acumulados abaixo de 10 mm, são eles: Potengi (5,2 mm), Fortaleza (4,4 mm), Maracanaú (2 mm) e Crateús (1 mm). A Funceme ressalta que os dados são parciais.

No recorte por macrorregiões, o Litoral de Fortaleza registrou índice pluviométrico máximo de 16 mm e o Litoral do Pecém, 4,4 mm. Nas outras seis divisões territoriais, não houve precipitações, segundo informa o órgão meteorológico.

Na Capital, apesar da chuva leve que caiu durante a madrugada, o dia amanheceu ensolarado e com céu aberto. A previsão do tempo para os próximos dias indica tendência de diminuição das chuvas. Até sábado, 16, a Funceme aponta chances de precipitações na faixa litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte da região Jaguaribana. Nas demais áreas do Estado, a possibilidade de chuva é baixa.

Confira a previsão detalhada

Quinta - 13/4/2023

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana.

Sexta - 14/4/2023

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Sábado - 15/4/2023



Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

