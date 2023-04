Litoral Oeste de Fortaleza está totalmente impróprio para banho

No Litoral Leste, onde está a Praia do Futuro, há seis pontos impróprios

O litoral Oeste de Fortaleza está completamente impróprio para banho. A região inclui as praias da Leste Oeste, Pirambu, Colônia e Barra do Ceará. No litoral Leste, onde está a Praia do Futuro, há seis pontos impróprios e sete com balneabilidade própria. No Centro, dos 11 pontos, apenas dois são indicados para banho.

Os critérios de balneabilidade utilizados estão descritos na Resolução Conama Nº 274, de 29/11/2000:



Própria: Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 100 Enterococos por 100 mL da amostra.

Imprópria: Quando não atendidos os critérios estabelecidos para águas próprias, quando o valor obtido na última amostragem for superior a 400 Enterococos por 100 mL da amostra, ou quando existir

Confira os trechos próprios para banho

Setor Leste

Neste setor, seis praias estão próprias para banho. Destas, cinco estão na Praia do Futuro, na altura da capela Santa Terezinha, nas proximidades do Posto Guarda-Vidas 09 até a altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues e nas proximidades da rua Clóvis Mota, frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiros Militares. E a praia da Abreulândia, nas proximidades da rua Teófilo Ramos também está própria para o lazer.

Setor Centro

O setor centro apresenta apenas dois trechos próprios para banho. A praia do Meireles, na altura da avenida Rui Barbosa, no Aterro, e a praia de Iracema, próximo a estátua de Iracema Guardiã, no Aterrinho.

Setor Oeste

O setor Oeste é o único a não possuir trechos próprios para o lazer dos banhistas neste fim de semana.



