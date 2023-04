Beberibe tem maior chuva no Ceará nas últimas 24h; veja previsão para o fim de semana

Pelo menos 30 municípios do Ceará registraram chuvas nas últimas 24 horas, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A tendência é que a chuva permaneça pelos próximos dias, porém de forma isolada.

O município de Beberibe registrou o maior índice pluviométrico, com 66 milímetros (mm) (Posto: Beberibe), seguido por Iguatu (Posto: Quixoa), com 55 mm, e Pindoretama (Posto: Pindoretama), com 35 mm. Veja o gráfico:

Ceará registra chuvas em 30 cidades: veja a previsão para o final de semana

Sexta-feira - 14/04/2023

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada na faixa litorânea e Maciço de Baturité. No norte do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba há alta possibilidade de chuva isolada. No Cariri, baixa possibilidade de chuva isolada.



Sábado - 15/04/2023

Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva isolada na faixa litorânea e Maciço de Baturité. No norte do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba há alta possibilidade de chuva isolada. No Cariri, baixa possibilidade de chuva isolada.

Domingo - 16/04/2023

Céu variando de nublado a poucas nuvens com chuva isolada na faixa litorânea e Maciço de Baturité. No norte do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba há alta possibilidade de chuva isolada. No Cariri, baixa possibilidade de chuva isolada.

(Os dados da previsão do tempo são da Funceme)



