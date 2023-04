Ceará tem menor número de municípios com chuva nesta quadra chuvosa; saiba quais

A quinta-feira, 13, foi o dia com registro de chuva no menor número de municípios desde o início da quadra chuvosa no Ceará, que ocorre de fevereiro a maio. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), apenas dez cidades tiveram precipitações. No entanto, o tempo chuvoso poderá voltar a partir desta sexta-feira, 14.

Os maiores volumes ficaram concentrados no Litoral de Fortaleza, com a maior chuva sendo registrada em Cascavel, com 27 milímetros (mm). São Gonçalo do Amarante (16 mm), no Litoral do Pecém, e em Amontada (14 mm), no Litoral Norte, foram outras das maiores precipitações das 24 horas entre as 7h de quarta-feira, 12, até as 7h desta quinta-feira, 13.

Até ontem, o mês de abril teve nove dias em que as chuvas ocorreram em mais de 100 municípios. Nesta quadra chuvosa, as precipitações estiveram presentes em mais de 100 municípios em pelo menos 45 dias. Os dias menos chuvosos foram exceção no período, com apenas quatro dias tendo menos de 20 cidades com chuva. Ao todo, já choveu 93,3 mm no Ceará em abril, ante a média histórica de 188 mm — ou seja, em 13 dias, foi registrada 49,6% da chuva esperada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mês que mais concentrou chuvas até o momento foi março. Nesse mês, as precipitações chegaram a mais de 100 cidades em 19 dias consecutivos. Com isso, o mês foi marcado por grande aporte nos açudes do Estado e consequências negativas das enxurradas, como inundações e danos às estradas.

O volume registrado em março fez com que o Ceará superasse em 47,5% a média histórica de chuvas para o mês.

Por que as chuvas do Ceará diminuíram?

Segundo informações da Funceme, a estabilidade atmosférica predominante em todo o Estado foi causada por ventos em baixos níveis, com até 2 km de altura. Esse tipo de circulação impede que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), sistema de nuvens que influencia as chuvas no Ceará, adentre o território.

As nuvens da zona também acabaram se dividindo em duas devido às condições atmosféricas. Com isso, uma banda de nuvens está mais próxima do Estado e outra mais distante. Os meteorologistas da Funceme acreditam que nesta sexta-feira, 14, e sábado, 15, a banda mais próxima influenciará o nível de nebulosidade sobre o Ceará.

Previsão do tempo para sexta-feira (13/04) e sábado (15/04)

A previsão é de chuvas isoladas na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. No norte do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba também há previsão para chuvas isoladas. Nesta sexta-feira à noite, condições favoráveis para chuvas são previstas no Cariri.

No sábado, chuvas podem ocorrer no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Cariri.

Sobre o assunto Chuvas em 2023 superam médias anuais de cinco anos

Barragem se rompe em Farias Brito após fortes chuvas e município adota medidas emergenciais

Na 1ª semana de abril, Ceará registra um terço da chuva esperada para o mês

Tags