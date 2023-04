Madrugada tem chuva isolada e passageira no Ceará

Macrorregiões Jaguaribana e do Litoral de Fortaleza registraram baixo nível de chuvas no começo desta quinta-feira, 13; resto do Ceará teve tempo seco

A madrugada desta quinta-feira, 13, foi de poucas chuvas no Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, apenas duas áreas do Estado registraram precipitação. Uma delas foi no Centro-Sul da macrorregião Jaguaribana, enquanto a outra engloba principalmente o Litoral de Fortaleza.

Em ambos os casos, a chuva foi passageira e pouco intensa. O maior registro da madrugada foi na Capital, com 10,2 mm.

Por volta das 4 horas, já não havia mais focos de chuva no Ceará. No começo da manhã, uma pequena área no Litoral do Pecém chegou a registrar precipitação, também isolada e fraca.

Para o restante do dia, a Funceme prevê céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todo o Ceará. Faixa litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité e o Norte da macrorregião Jaguaribana apresentam alta possibilidade de chuva.

