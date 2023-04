Sexta-feira tem madrugada com chuva em parte do Ceará

Partes Sudeste e Nordeste do Estado receberam precipitação no começo desta sexta-feira, 14; ao todo, seis macrorregiões do Ceará tiveram chuva na madrugada

Duas áreas no Ceará tiveram chuvas na madrugada desta sexta-feira, 14. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, a precipitação foi concentrada nas partes Sudeste e Nordeste do Estado. Um dos focos de chuva inclui as macrorregiões Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri enquanto a outra foi no Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e brevemente o Litoral do Pecém.

No primeiro caso, a chuva começou a aumentar aproximadamente à meia-noite, atingindo o pico de intensidade às 3 horas. Por volta das 5 horas, já não havia precipitação.

No segundo, embora também tenha começado por volta de 0 hora, a precipitação segue crescendo em intensidade e área. A exceção é o Litoral do Pecém, onde uma pequena área teve chuva entre meia-noite e 1h30min.

No começo da manhã, a chuva se concentrava no Litoral de Fortaleza. Uma área no Norte do Maciço de Baturité também tem tempo instável.



Para o restante do dia, a Funceme prevê céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todo o Ceará. Faixa litorânea e Maciço de Baturité apresentam chance média de chuva isolada. A precipitação passageira também é esperada no Norte do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba (alta possibilidade), além do Cariri (baixa possibilidade).

