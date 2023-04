Chuvas da madrugada no Ceará se concentram na faixa litorânea

Precipitação no começo da terça-feira foi maior no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém, mas choveu em pelo menos cinco macrorregiões na madrugada

A chuva no Ceará nas primeiras horas desta terça-feira, 11, foi concentrada no litoral do Estado. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, os maiores registros foram nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém. Houve também chuvas no Maciço de Baturité, na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns, mas em menor intensidade.

A precipitação vem desde a noite da segunda-feira, 10. Com os ventos a Oeste, uma pequena quantidade de chuvas chegou a ocorrer no Litoral Norte por volta das 3h30min, mas às 4 horas já havia se dissipado. Às 5h30min, restava no Estado apenas uma pequena área com precipitação entre o Norte do Sertão Central e Inhamuns e o Maciço de Baturité.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o restante do dia, a previsão da Funceme é de céu variando entre nublado e parcialmente nublado em todo o Ceará. Nas macrorregiões Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns pode haver chuva isolada, enquanto o restante do Estado tem chances maiores de precipitação.

Mais sobre a Quadra Chuvosa

Sobre o assunto Governo do Estado tem site com situação de estradas cearenses

Guaiúba registra maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas; veja previsão do tempo

Após enchente, Prefeitura disponibiliza abrigo para famílias desalojadas em Farias Brito

Quarto maior reservatório do Ceará, Açude Araras chega a 99,76% de capacidade

Ceará tem 9º dia chuvoso de abril e segue com previsão de mais chuvas

Sem dar trégua, chuva causa inundações e deixa famílias desabrigadas no Interior do Ceará

Queda de árvore deixa comunidade sem energia em Massapê e bombeiros atuam

Barragem se rompe em Farias Brito após fortes chuvas e município adota medidas emergenciais

Tags