Após enchente, Prefeitura disponibiliza abrigo para famílias desalojadas em Farias Brito

Após o rompimento de uma barragem ter causado estragos em Farias Brito, neste domingo, 9, a Prefeitura do município disponibilizou um abrigo provisório para as famílias que ficaram desalojadas em virtude da enchente. O local funciona na sede de uma escola municipal, onde foram distribuídos colchões, alimentação e produtos de higiene pessoal.

A gestão municipal contabiliza pelo menos 18 famílias desabrigadas. Elas residiam no Conjunto Habitacional Albino Oliveira, área mais afetada pela inundação, e tiveram suas casas invadidas por uma forte correnteza, que arrastou móveis e até derrubou muros. A Defesa Civil visitou o local e interditou temporariamente algumas residências. A Prefeitura informou que irá conceder aluguel social para as famílias que precisarem ficar muito tempo longe de casa.

"Estamos acompanhando de perto a situação e adotando as medidas necessárias para atender as demandas emergenciais. Pedimos que a população continue colaborando com as autoridades e seguindo as orientações para garantir a segurança de todos", afirma trecho de comunicado divulgado pela gestão na noite deste domingo.

A barragem que se rompeu fica localizada no Distrito Cachoeira dos Bezerras, na zona rural do município, no limite entre Farias Brito e Nova Olinda. O incidente foi ocasionado pela elevação no nível do rio Cariús devido às fortes chuvas registradas nos últimos dias no Cariri.

Apesar dos prejuízos materiais a moradores e comerciantes, ninguém se feriu. Também não houve desmoronamentos de imóveis. A Defesa Civil do Estado anunciou que irá enviar técnicos de barragens para a cidade nesta segunda-feira, 10, para avaliar a segurança de outros reservatórios particulares da região. A medida é para evitar novos desastres.

