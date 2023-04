Ipu registra maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas; veja previsão do tempo

No período, 90 municípios do Estado tiveram chuvas, segundo a Funceme

A cidade de Ipu, a 302,4 km de Fortaleza, registrou a maior chuva das 7 horas de domingo, 9, até as 7 horas desta segunda-feira, 10. Localizado na região de Ibiapaba, o município teve 65 milímetros (mm) de precipitação, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Altaneira (58 mm), Horizonte (55.5 mm) e Orós (47 mm) foram outras cidades que tiveram os maiores volumes de chuva das últimas 24 horas.

Confira as maiores chuvas das últimas 24h (10/04)

Ipu (Posto: Flores) : 65 mm



Altaneira (Posto: São Romão) : 58 mm



Horizonte (Posto: Horizonte) : 55.5 mm



Orós (Posto: Palestina) : 47 mm



Santana Do Acaraú (Posto: Açude São Vicente) : 44 mm



Boa Viagem (Posto: Açude Vieirão) : 40 mm



Icapuí (Posto: Retiro Grande) : 39 mm



Granja (Posto: Granja) : 38 mm



Canindé (Posto: Esperança) : 38 mm



Ararendá (Posto: Ararenda) : 35.5 mm

Ceará registra chuvas em 90 municípios; veja previsão para os próximos dias

De acordo com a Funceme, choveu em pelo menos 90 municípios do Ceará. A previsão do tempo mostra que o Estado ainda continua com condição de chuvas em todas as macrorregiões.

No entanto, a fundação afirma que poderá haver uma diminuição de acumulados nesta terça-feira, 11, e quarta-feira, 12. As regiões que devem sentir essa diminuição são Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e Cariri.



