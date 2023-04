Governo do Estado tem site com situação de estradas cearenses

Com os danos causados em diversas localidades do Ceará devido às fortes chuvas, o planejamento de viagens terrestres precisa levar em conta a situação das estradas. Para ajudar na tarefa, a Superintendência de Obras Públicas (SOP) elaborou o Sistema de Rotas e Trafegabilidade (Sirtra).

O site do Sirtra, que pode ser acessado neste link, permite inserir origem e destino, entre os 184 municípios cearenses, e verificar se pode ser necessário incluir desvios de rota no trajeto. As estradas são classificadas em cinco níveis: "ótima", "boa", "regular", "ruim" e "péssima", de acordo com a situação estrutural do trecho.

O Sirtra, porém, tem limitações. A mais importante delas é o escopo de atuação: por ser um órgão vinculado ao Governo do Estado, a SOP dispõe de informações apenas sobre as rodovias estaduais. Trechos dentro de cidades, gerenciados pelas prefeituras, e estradas federais, não exibem informações na plataforma.

Outra questão é a apresentação visual dos dados. No lado direito da página, onde há instruções de navegação, as informações sobre o estado das rodovias é apresentado corretamente. Na parte esquerda, onde fica o mapa, há problemas com a falta de diferenciação entre as cores, dependendo do nível de conservação da estrada: trechos "ótimos", que deveriam estar em azul, ou "péssimos", em vermelho, são mostrado igualmente em verde.

Também há falhas na exibição dos trechos na malha rodoviária. Neste caso, eles não seguem o desenho real das estradas, e podem causar erros se o motorista acompanhar o caminho apenas pelo mapa. A parte textual, indicando quais rodovias percorrer e o sentido a seguir, mostra o trajeto corretamente, mas peca pela falta de detalhes.

Por fim, há conflito com dados do Boletim de Trafegabilidade da própria SOP. Um dos testes realizados por O POVO, que pode ser visto abaixo, de São Benedito a Graça, passa por um trecho identificado pela Superintendência com deslizamento de rochas e de encosta. No Sirtra, ele é exibido com o estado "regular".

Sistema de Rotas e Trafegabilidade (Sirtra), da Superintendência de Obras Públicas (SOP) tem problemas para exibir trechos de rodovias no mapa (Foto: Reprodução)



O POVO procurou a SOP para se manifestar sobre os problemas da plataforma e fornecer mais informações sobre o Sirtra. Quando o órgão retornar as demandas, este texto será atualizado.

