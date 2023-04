Barragem se rompe em Farias Brito após fortes chuvas e município adota medidas emergenciais

O município de Farias Brito foi atingido por fortes chuvas na madrugada deste domingo, 9. A intensa precipitação ocasionou o rompimento de uma barragem de um açude da região e a água invadiu casas e comércios da cidade.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a força e o nível da água que atingiu residências do município. Segundo o boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 35 milímetros no município entre as 7 horas do sábado, 8, e as 7 horas deste domingo, 9.

Por nota, a Prefeitura de Farias Brito informou que medidas emergenciais serão adotadas para assistir a população.

Serão disponibilizados aluguel social e alimentos para famílias afetadas pela enchente, principalmente às famílias do bairro Mutirão I. Além da garantia alojamentos para famílias afetadas pela enchente, no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Sede.

A Prefeitura também enviará equipes de suporte para a retirada de famílias e objetos de locais afetados pela água, utilizando caminhões e demais tipos de transportes.

As aulas da escola Maria Carmosina, que fica na sede do município, foram suspensas para garantir a segurança dos estudantes e profissionais que atuam no local.

Um mutirão de limpeza urbana em locais onde se concentraram volumes de terra e objetos carregados pela água será realizado, para garantir a desobstrução das vias. O nível da água também será monitorado, para identificar potenciais áreas de risco e evitar novas ocorrências.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foram enviadas ao município para checar a situação. Não há informações sobre vítimas e um levantamento sobre a quantidade de pessoas afetadas pela enchente deverá ser realizado pela Prefeitura de Farias Brito.

Nesse mês, foram registrados rompimentos ou riscos de rompimentos de barragens nos municípios de Piquet Carneiro, Uruburetama e Pedra Branca, devido às fortes chuvas. Apenas na primeira semana de abril, o estado já registrou um terço do volume de chuva esperado para o mês.

Segundo a previsão da Funceme, há condições favoráveis de chuvas em todas as macrorregiões nos próximos dias.

