Queda de árvore deixa comunidade sem energia em Massapê e bombeiros atuam

Equipes do Corpo dos Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) cortaram, na última sexta-feira, 7, uma árvore que havia caído sobre uma fiação elétrica no distrito de Padre Linhares, em Massapê, interior do Estado. Cerca de 150 residências estavam sem energia desde a tarde de quinta-feira, 6, em virtude da queda.

Bombeiros de Sobral foram acionados para atender à ocorrência e realizarem o corte da planta, que estava sobre um rio e causou o dano.

"Uma equipe da concessionária de energia esteve no local, mas não conseguiu realizar o trabalho e pediu apoio. Nesse sentido, a forte correnteza, além do local, dificultaram o serviço", destacou o CBMCE.

Uma equipe da concessionária de energia esteve no local mas não conseguiu realizar o trabalho e pediu apoio do Corpo de Bombeiros (Foto: Divulgação/CBMCE)



De acordo com o tenente-coronel Francisco Roberto Maciel de Morais, a equipe deu “o apoio à concessionária de energia e por volta das 18h de sexta-feira, 7, a comunidade voltou a ter luz”.

