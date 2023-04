Ceará tem 9º dia chuvoso de abril e segue com previsão de mais chuvas

A tendência para esta segunda-feira, 10, de acordo com a Funceme, é de que todas as regiões apresentem registros de precipitação

Após o 9º dia chuvoso consecutivo em abril, o Ceará tem previsão de mais chuvas para esta segunda-feira, 10. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência é de que todas as regiões do Estado apresentem registros de precipitação.

O céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado, com chuva em todas as macrorregiões. No caso de Fortaleza e Região Metropolitana, principalmente entre o período da madrugada e manhã. As precipitações, no entanto, deverão ser mais isoladas.

Para terça, 11, o cenário deve seguir favorável à ocorrência de chuvas ao longo do Ceará. O domingo de Páscoa, 9, terminou com chuvas entre o Maciço e o Sertão Central e Inhamuns, segundo a Funceme.

