Ceará: madrugada tem chuva em várias regiões e trovões na Capital

A madrugada desta segunda-feira, 10, foi de fortes chuvas no Ceará. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, há precipitação significativa no Estado desde o começo da madrugada. Por volta de 1 hora, a chuva começou a ganhar intensidade.

O tempo instável foi registrado primeiro nas macrorregiões Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. O Litoral de Fortaleza começou a registrar precipitação às 0h30min, e desde as 2 horas havia também focos de chuva no Maciço de Baturité, Litoral do Pecém e Litoral Norte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Parece que Fortaleza inteira ouviu o enorme trovão das 4 horas da manhã.

Já vi relatos da praia de Iracema ao Bom Jardim. — Saulo Alves (@sauloalvess) April 10, 2023





Em Fortaleza foram registrados diversos trovões e relâmpagos. Na internet, pessoas relataram terem sido acordadas com o barulho causado pelas descargas elétricas.

o trovão que deu 04h acordou a cidade inteira não é possível quase pensei que tavam tacando uma bomba em fortaleza — trisha pure/honey (@seesawus) April 10, 2023

Com o vento a Oeste, no começo da manhã a massa de nuvens no Sertão Central e Inhamuns seguia em direção ao Piauí. O foco de chuvas que começou na Jaguaribana passou do Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité para o Norte do Sertão Central e Inhamuns e para o Litoral do Pecém.

Para o restante do dia, a previsão da Funceme é de chuva em todas as macrorregiões. O céu deve variar entre nublado e parcialmente nublado em todo o Ceará.

Mais sobre a Quadra Chuvosa

Sobre o assunto Após enchente, Prefeitura disponibiliza abrigo para famílias desalojadas em Farias Brito

Quarto maior reservatório do Ceará, Açude Araras começa a sangrar

Ceará tem 9º dia chuvoso de abril e segue com previsão de mais chuvas

Sem dar trégua, chuva causa inundações e deixa famílias desabrigadas no Interior do Ceará

Barragem se rompe em Farias Brito após fortes chuvas e município adota medidas emergenciais

Arneiroz registra maior chuva das últimas 24 horas no Ceará; veja previsão do tempo

Casas são evacuadas preventivamente por risco de rompimento de barragem em Uruburetama

Barragens rompem e água invade casas na zona rural de Itapipoca

Tags