Barragens rompem e água invade casas na zona rural de Itapipoca

Duas barragens de pequeno porte romperam na tarde deste sábado, 8, em Itapipoca, a 147 quilômetros de Fortaleza, e dezenas de casas foram invadidas pela correnteza. Os reservatórios ficam localizados na comunidade Dom Severino, zona rural do município, que registra um alto volume de chuvas desde o começo de abril.

A Defesa Civil do Município informou que ainda não há informações sobre possíveis desabrigados ou feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Prefeitura e enviou uma guarnição ao local para atuar na ocorrência.

Imagens feitas pelos moradores logo após o rompimento mostram a dimensão da enchente. As estradas ficaram completamente submersas. Dentro das residências, o nível da água quase atingiu a altura do joelho, causando prejuízos materiais e expondo as pessoas ao risco de curto-circuito na rede elétrica.

Em vídeo enviado ao O POVO, uma mulher aparece atravessando a correnteza dentro de casa enquanto tenta salvar roupas e móveis.

Outro vídeo mostra a situação do trecho que dá acesso à comunidade, onde o fluxo de água era ainda mais intenso.

O POVO procurou a Defesa Civil do Estado para saber mais informações sobre o caso. A assessoria de imprensa do órgão informou que não havia sido notificada sobre o incidente até às 16h50min, e indicou que a demanda fosse repassada diretamente ao Município.

Procurada, a Prefeitura de Itapipoca disse ter acionado o Corpo de Bombeiros Militar tão logo os moradores da localidade alertaram as autoridades municipais sobre o rompimento das barragens, no começo da tarde.

A gestão destacou que equipes da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Infraestrutura estão no local monitorando a situação e que em breve novas informações serão repassadas.

De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), em apenas oito dias, Itapipoca registrou quase metade do volume de chuvas considerado normal para o mês de abril. Até agora, o acumulado chega a 101,4 milímetros (mm). A média mensal é de 223,9 mm.

