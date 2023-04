Arneiroz registra maior chuva das últimas 24 horas no Ceará; veja previsão do tempo

O município de Arneiroz, a 404,3 quilômetros de Fortaleza e localizado na região de Sertão Central e Inhamuns, teve a maior chuva do estado nas últimas 24 horas. A cidade registrou 91 milímetros entre as 7 horas do sábado, 8, e as 7 horas deste domingo, 9.

De acordo com boletim de Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em mais de 100 municípios do Ceará.

As cidades de Iguatu (90 milímetros), Iracema (86.2 milímetros) e Madalena (84 milímetros) também registraram altas precipitações. Na Capital, o maior registro foi de 5.8 milímetros, no posto da Defesa Civil de Fortaleza.

Confira as maiores chuvas das últimas 24h (09/04)

Arneiroz (Posto Cachoeira de Fora): 91 milímetros Iguatu (Posto Aeroporto): 90 milímetros Iracema (Posto Bastiões): 86.2 milímetros Madalena (Posto Pau Ferro): 84 milímetros Morada Nova (Posto Morada Nova): 80 milímetros Deputado Irapuan Pinheiro (Posto Dep. Irapuan Pinheiro): 74 milímetros Iguatu (Posto Iguatu): 71 milímetros Forquilha (Posto Açude Arrebita): 70 milímetros Potengi (Posto Vila Alecrim): 67 milímetros Mombaça (Posto Boa Vista): 67 milímetros

Veja previsão no Ceará para os próximos dias

Nos próximos dias, até terça-feira, 11, o céu poderá variar de nublado a parcialmente nublado, com condições favoráveis de chuva em todas as macrorregiões, principalmente no Litoral de Fortaleza e no Maciço de Baturité.

Segundo a Funceme, além da presença da ZCIT, os efeitos locais, como o sistema o sistema de brisa, a interação dos ventos com o relevo, calor e umidade podem contribuir para a ocorrência de chuvas.

