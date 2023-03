Após chuvas da madrugada, Fortaleza registra inundações e riscos de desabamento

Nas últimas 24 horas, Fortaleza registrou 90,8 milímetros (mm) de chuva, contabilizados no posto pluviométrico do Pici. As informações são de balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), com dados das 7 horas dessa terça às 7 horas desta quarta-feira, 29.

Este é o sétimo dia seguido em que a Capital registra chuvas, que ocorrem principalmente entre a madrugada e a manhã.



Conforme a Defesa Civil de Fortaleza, foram registradas sete ocorrências entre as 19 horas dessa terça-feira e as 7 horas desta quarta-feira, 29. Foram quatro inundações no bairro Mondubim e três riscos de desabamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dos três imóveis registrados com risco de desabar, dois ficam no Centro e um está localizado na avenida Bezerra de Menezes. As equipes foram aos locais retirar as pessoas do risco.

Na sequência, explica a Defesa Civil, é feita uma vistoria técnica para conferir as condições estruturais da edificação. Caso haja necessidade, as famílias são removidas.



Se ficarem em casas de parentes ou amigos, entram na modalidade abrigo solidário e recebem material assistencial básico: cestas básicas, redes, colchonetes, mantas, lonas e sacos de ráfia. Caso não tenham para onde ir, são encaminhadas a um abrigo provisório em um equipamento público.

Em ambos os casos, as famílias também podem ser cadastradas no programa Aluguel Social. Até a publicação desta matéria, a pasta não tinha informações sobre famílias desalojadas devido aos riscos reportados nas últimas horas.

Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, por meio do telefone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão para atender às demandas da população.

Chuvas em Fortaleza: canal transborda no Conjunto Ceará

Moradores do bairro Conjunto Ceará registraram alagamentos na manhã desta quarta-feira, 29, após o transbordamento de canais. Na avenida H, o tráfego esteve difícil inclusive para os ônibus. Casas e comércios ficaram alagados.



Outro ponto de alagamento é a praça UV3, também na avenida H. Veja vídeo:

Chuvas em Fortaleza: impactos no trânsito

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 8h30min, parte da BR-222 no 3 km estava alagada devido ao transbordamento do Rio Maranguapinho.

Somente uma faixa de trânsito no sentido Interior-Capital estava livre, causando lentidão no trânsito. A PRF recomenda atenção no local

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informa que, até as 8h30min, não há necessidade de bloqueios viários por conta de alagamentos.

Quanto à rede semafórica, apenas três semáforos apresentam instabilidade. A AMC informa que técnicos estão em campo para restabelecer o funcionamento dos equipamentos.

A população pode acionar a AMC em casos de instabilidade semafórica por meio do número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Sobre o assunto Aracati tem a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas; veja previsão do tempo

14 cidades cearenses decretam situação de emergência após chuvas

Chuvas no Ceará: Itapipoca registra alagamentos e deslizamentos

2 mil pessoas estão desalojadas após chuvas em Milhã

Tags