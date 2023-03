Chuvas: Lavras da mangabeira decreta estado de emergência e suspende aulas

A prefeitura da cidade Lavras da Mangabeira, localizada a 422 km de Fortaleza, decretou nessa terça-feira, 28, situação de emergência pública em decorrência das fortes chuvas na região. Um outro decreto, publicado no mesmo dia, anunciou que as aulas da rede de ensino municipal foram suspensas por três dias.

De acordo com os documentos, as chuvas estão causando uma série de alagamentos em casas e em vias públicas da cidade. “Muitas estradas que ligam a zona rural à sede do município foram atingidas de maneira a impossibilitar o tráfego seguro dos ônibus que fazem o transporte da escolar”, cita o decreto.

O prefeito da cidade, Ronaldo da Madeireira (PSD), disse, em um vídeo publicado no Facebook, que pretende criar um comitê para enfrentar as enchentes. “[Eles] vão estar acompanhando de perto, a cada momento, como está procedendo a questão da água. Se está aumentando o nível, se está diminuindo, se tem previsão de chuva para a região do Cariri e para regiões mais acima que afetam diretamente o nosso município.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ronaldo adiciona que a Escola de Educação Infantil e Fundamental Stela Sampaio será usada para receber famílias que possam ficar desabrigadas em razão das chuvas.



Sobre o assunto Homem morre atingido por pedra em Lavras da Mangabeira

Ceará tem quatro açudes sangrando em 2023

Bebê que nasceu no Cariri é primeiro atendimento de parto do Samu Ceará em 2023

Casal morre carbonizado em acidente de trânsito em Lavras da Mangabeira

Passageiro de caminhão é preso na BR-230 em abordagem da PRF

Tags