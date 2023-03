Ceará atinge média de chuvas esperada para março

As chuvas registradas no Ceará atingiram a categoria de em torno da média normal para março. Faltando 11 dias para o fim do mês, a média das precipitações no Estado está em 179,1 milímetros (mm), quando a normal climatológica prevista para o período é de 203,4 mm. Dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), consultados nesta segunda-feira, 20.

Conforme os critérios do órgão, as precipitações podem ser classificadas em três categorias: abaixo da média, em torno da média e acima da média. Para o terceiro mês do ano, a média das precipitações fica abaixo do esperado caso registre até 172,76 mm. A categoria em torno da normal climatológica está entre 172,76 mm e 241,08 mm. Valores superiores a 241,08 mm são classificados como acima da média.

Atualmente, são 24 açudes sangrando no Estado, segundo o Portal Hidrológico, que usa dados dos 157 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh). É melhor marca a esta altura do ano desde março de 2020.

O prognóstico climático para o trimestre fevereiro, março e abril de 2023, indica 50% de probabilidade para chuvas acima da normalidade, 40% em torno dela e ainda 10% abaixo.

Considerando os municípios, até esta segunda-feira, 52 das 184 cidades cearenses já superaram a média histórica para o mês inteiro. O município de Barreira, localizado no Maciço de Baturité, registra 353 mm, quase o dobro (+ 99,5%) da média para março, que é de 176,9 mm.

Já em termos absolutos, o município com maior média de chuvas neste mês é Uruburetama, no Litoral de Pecém. A média registrada até o momento é de 445,3 mm.

O Ceará deve seguir com condições favoráveis às chuvas em todas as macrorregiões até a próxima quarta-feira, 22. As precipitações esperadas devem-se à formação de áreas de instabilidade atmosférica por causa da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), bem como da atuação do sistema de brisa e de efeitos locais, como relevo, temperatura e umidade.

