Chuvas no Ceará: previsão de risco médio de chuva intensa para 2ª feira

Há riscos de temporal no centro-oeste do Estado. Alerta da Funceme é de risco médio com possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento

As chuvas no Ceará têm ficado cada vez mais intensas, e com isso vários alertas para temporais estão sendo feitos para avisar a população sobre os riscos que o mau tempo traz.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), para esta segunda-feira, 20, há risco médio para chuvas no centro-oeste do Estado.

Além disso, pode haver a ocorrência de chuvas intensas, com probabilidade de 41% a 70% para essa situação, segundo o aviso meteorológico. Não está descartada a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento, conforme o alerta.

Maiores chuvas nas últimas 24 horas, segundo a Funceme:

1 - Uruburetama (AÇUDE MUNDAÚ): 150,6 mm

2 - Quixeramobim (BELÉM): 98 mm

3 - Horizonte (HORIZONTE): 96,1 mm

4 - São João do Jaguaribe (FAZENDA LOGRADOURO): 96 mm

5 - Ibiapina (IBIAPINA): 95,5 mm

6 - Iracema (IRACEMA): 94 mm

7 - Itapipoca (ARAPARI): 92 mm

8 - Uruburetama (URUBURETAMA): 90 mm

9 - Cedro (VÁRZEA DA CONCEIÇÃO): 85 mm

10 - Morada Nova (ROLDÃO): 84 mm

11 - Quixadá (AÇUDE PEDRAS BRANCAS): 81,2 mm

12 - Fortim (FORTIM): 79 mm

13 - Ararendá (ARARENDÁ): 76 mm

14 - Ipueiras (MATRIZ): 75 mm

15 - Piquet Carneiro (IBICUÃ): 73 mm

16 - Granja (AÇUDE GANGORRA): 70 mm

17 - Guaraciaba do Norte (LIMOEIRO): 69 mm

18 - Ipueiras (SÃO JOSÉ DAS LONTRAS): 68,1 mm

19 - Guaramiranga (GUARAMIRANGA): 67,2 mm

20 - Baturité (HOTEL VALE DAS NUVENS): 66,4 mm

21 - Santa Quitéria (MACARAÚ): 64 mm

22 - Quixadá (TAPUIARÁ): 62 mm

23 - Aratuba (CAMARÃO): 61,3 mm

24 - Maranguape (TANQUES): 58 mm

25 - Mombaça (FAZENDA IEMEM): 58 mm

26 - Jaguaribe (BRUM): 54,4 mm

27 - Aurora (AGROVILA): 53,6 mm

28 - Cascavel (CRISTAIS): 53,5 mm

29 - Orós (PALESTINA): 52 mm

30 - Umirim (UMIRIM): 51,6 mm

Previsão para os próximos dias

Ao longo dos próximos dias são esperadas chuvas em todo o território do Ceará. A intensidade pode variar de fraca a forte em alguns locais do Estado.

Somente nas últimas 24 horas municípios cearenses registraram chuvas intensas, sendo Uruburetama a cidade que mais registrou a maior chuva com 150 milímetros (mm) no período das 7 horas de sábado as 7 horas deste domingo, 19.

