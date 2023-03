Adolescente desaparece em rio durante chuvas em Itapipoca

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) continuam as buscas para localizar um adolescente de 17 anos que desapareceu dentro de um rio no início da tarde desse sábado, 18, no município de Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza. Devido às fortes chuvas dos últimos dias, o volume de água do rio Cruxati está maior, e o adolescente acabou se afogando. O irmão tentou salvá-lo, mas não conseguiu.

O adolescente, o irmão e alguns amigos dele decidiram tomar banho no Cruxati, no distrito de Betânia. Segundo Josa Filho, que mora na região e é secretário de Esporte e Juventudade de Itapipoca, o local onde o menino desapareceu é bastante perigoso, sobretudo após as fortes chuvas registradas nos últimos dias.

Ainda de acordo com o secretário, várias mortes já aconteceram naquele trecho do rio. “O rio estava mais cheio, tanto pelas chuvas como pelas águas do açude Poço Verde, que sangrou”, explicou Josa.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Itapipoca decreta estado de emergência após fortes chuvas: 30 pessoas desabrigadas

No último sábado, 18, o prefeito de Itapipoca, Felipe Souza Pinheiro (PT), decretou estado de emergência na cidade. A decisão foi tomada após alagamentos em diversos bairros da cidade, como Centro, Estação, Fazendinha, Coqueiro, Nova Aldeota, entre outros.



Na última quarta-feira, 15, 400 pessoas foram retiradas de casa e levadas a residências de parentes. Outras 30 pessoas estão abrigadas em uma escola municipal.

Confira nota da prefeitura de Itapipoca sobre o estado de emergência, na íntegra:

"A Prefeitura Municipal de Itapipoca decretou situação de emergência ontem no município em decorrência das fortes chuvas e de todas as situações de transtornos causados como alagamento nos bairros Centro, Estação, Mourão, Fazendinha, Coqueiro, Nova Aldeota, Violete, Flores e Julho. Alguns danos em propriedades particulares, comprometimento da rede elétrica, de algumas estradas vicinais e algumas ruas, deslizamentos, além do acúmulo de água que impossibilita o transporte de urgência e emergência.



No primeiro dia de chuva intensa (quarta-feira, dia 15), foi feita uma ação preventiva nos bairros Ladeiro, Sanharão, que apresentavam mais riscos de deslizamentos, 430 pessoas foram encaminhadas para casas de parentes em localizações mais seguras, e mais de 30 pessoas foram abrigadas na escola municipal com todos os suprimentos e apoio social necessários.

dolescente desaparece em rio durante chuvas em Itapipoca

A prefeitura também disponibilizou transporte para a logística dessas famílias. O plano preventivo continua, mas as famílias estão preferindo casas de familiares e poucas pessoas estão procurando a escola.



Nas últimas 24 horas, as chuvas foram mais intensas, a prefeitura decidiu abrir uma segunda escola para disponibilizar abrigo e apoio médico - social em 2 pontos da cidade. E temos apenas 3 famílias abrigadas nas escolas municipais.



Os pontos de alagamentos foram mapeados, visitados pela defesa civil, prefeito, secretaria de infraestrutura e bombeiros ainda na noite de ontem em meio as chuvas e hoje as medidas já estão sendo encaminhadas para soluções definitivas, assim como foi solucionado o alagamento da rua das Casas Bahia, que já não alagou mais.

As equipes de plantão visitaram a cidade e as serras de Arapari e Assunção, onde haviam registros de danos, alagamentos e deslizamentos nas estradas como no Mucambo de Cima, na CE 168, que liga Itapipoca a Itapajé onde parte da estrada cedeu e comprometeu também a rede elétrica.



Hoje (domingo), a Defesa Civil estadual estará em Itapipoca em reunião com o prefeito para mais encaminhamentos."

Sobre o assunto Após fortes chuvas, cinco municípios do Ceará decretam estado de emergência

Açudes do Ceará atingem melhor volume no ano

Parte de casarão antigo desaba em Pacatuba após fortes chuvas

Missão Velha decreta estado de emergência devido às fortes chuvas

Tags