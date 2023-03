Chuvas no Ceará: pelo menos 680 pessoas vivem em área de risco em Itapipoca

Desde quarta-feira, 15, quando as chuvas no Ceará ficaram mais intensas, pelo menos 680 pessoas foram orientadas a saírem de suas casas em Itapipoca, município da região Norte do Estado. As famílias moram em uma área de risco devido à proximidade com um morro, no bairro da Ladeira e Sanharão. Por precaução e temendo deslizamentos de terra e pedras, a prefeitura pediu para que elas evacuassem o local.

Na madrugada de quinta-feira, 16, 430 pessoas acataram a orientação e saíram das residências próximas à encosta. A maioria delas conseguiu se abrigar em casas de familiares em outras partes da cidade. No entanto, 32 pessoas precisaram dormir em uma escola disponibilizada pela Prefeitura de Itapipoca para o acolhimento da população.

Apesar das chuvas, 250 pessoas não quiseram deixar a área de risco e continuaram em casa. Segundo a Prefeitura, a população que decidiu sair também costuma retornar ao local de moradia durante o dia, caso não esteja chovendo forte.

No fim de semana, mais famílias procuraram os pontos de acolhimento, sendo quatro no sábado, 18, e uma no domingo, 19. Mais duas escolas em locais diferentes do município foram disponibilizadas para atender os residentes da área de risco.

Itapipoca foi uma das cinco cidades cearenses que decretaram estado de emergência até esta segunda-feira, 20, devido aos impactos das fortes chuvas registradas no Ceará.

Na noite de domingo, 19, o município recebeu mais de 50 colchões e 250 cestas básicas do Governo do Estado. O governo prometeu ainda o envio de kits de higiene.

Durante o mês de março, 256,3 milímetros (mm) de chuva foram registrados no município. Este número representa 88,3% do esperado para o mês inteiro.

