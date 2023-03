Parte de casarão antigo desaba em Pacatuba após fortes chuvas

O local era desabitado e ninguém ficou ferido. Construído aproximadamente em 1858, casarão já foi hotel e sede da primeira Câmara Municipal de Pacatuba, além de abrigar a Prefeitura Municipal no início século XX

Parte de um casarão antigo desabou em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, neste sábado, 18, após as fortes chuvas que atingem o município. O prédio histórico, que é uma propriedade particular, estava desabitado e ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil isolou o local e comunicou aos vizinhos mais próximos para evacuarem as residências. Segundo informou a Prefeitura de Pacatuba, engenheiros e técnicos de infraestrutura foram acionados, além da Defesa Civil estadual.

Construído aproximadamente em 1858, o casarão já foi hotel e sede da primeira Câmara Municipal de Pacatuba, além de abrigar a Prefeitura Municipal no início século XX.

"A estrutura desmoronou entre 14 e 14h30min e a Defesa Civil realizou a interdição às 14h50min das vias próximas ao prédio. As forças de segurança municipal estão no local e os moradores mais próximos foram comunicados pra sair por medida preventiva", informou a assessoria da Defesa Civil do município.

De acordo com o calendário de chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), já choveu 261,9mm em março em Pacatuba. A marca é apenas 9,6% menor do que a média histórica para todo o mês no município.

Na quinta-feira, 16, a Defesa Civil já apontava 22 ocorrência relacionadas às chuvas no município. A mais grave até então era a inundação de vias após o açude Boaçu transbordar.

Equipes da Defesa Civil municipal e estadual compareceram ao local do desabamento e realizaram a interdição da área (Foto: Divulgação/Defesa Civil)







