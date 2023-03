Barragem se rompe na zona rural de Farias Brito, no Cariri; veja vídeo

Barragem do açude Romão se rompeu nesta sexta-feira, 17, em Farias Brito

Mais uma barragem se rompeu no Cariri. Desta vez foi a do açude Romão, localizado no Sítio Riacho Verde, zona rural de Farias Brito, a 458km de Fortaleza. O ocorrido foi registrado nesta sexta-feira, 17, e não há informações sobre vítimas.

Um vídeo que circula nas redes sociais captou o momento em que a barragem se rompeu. Trabalhadores rurais observam a cena, que se inicia com uma pequena rachadura e um deles alerta moradores, sendo avisado que não há sinal de internet. Neste momento, a barragem rompe.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, não houve acionamento e a própria Prefeitura de Farias Brito atendeu à demanda. Confira vídeo:

