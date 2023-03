Açudes do Ceará atingem melhor volume no ano

As chuvas que incidiram no Ceará em março fizeram com que os 157 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) atingissem a melhor marca em quatro meses. Os dados da plataforma da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indicam que o Estado conta com 32,7% da capacidade total de armazenamento estimado em 18.559,7 hectomêtros cúbicos (hm³).

Cada hectômetro cúbico equivale a 1 milhão de metros cúbicos (m³). Atualmente, 16 açudes cearenses estão com capacidade acima da comportada e sangrando. Outros 29 contam com volume superior a 90%. Mas 64 deles ainda têm volume inferior a 30%.

Entre as regiões hidrológicas do Estado, a de melhor volume contabilizado, de acordo com a plataforma da Funceme, é a de Coreaú, com 80,48% de 299,58 hm³ da capacidade. A do Litoral vem na sequência, com 73,74% dos 206,05 hm³ da capacidade, seguida pela do Baixo Jaguaribe (70,94% de 25,05 hm³).

Confira o volume de cada região hidrológica:

Aracaú: 68,63%

Alto Jaguaribe: 45,59%

Baixo Jaguaribe: 70,94%

Banabuiú: 10,55%

Coreaú: 80,48%

Curu: 18,18%

Litoral: 73,74%

Médio Jaguaribe: 19,32%

Região Metropolitana: 65,11%

Salgado: 56,67%

Serra da Ibiapaba: 52,68%

Sertões de Crateús: 13,09%

Histórico

A marca de 32,7% da capacidade atingida em março pelos reservatórios cearenses é a melhor desde o fim de novembro de 2022. Naquele mês, o volume percentual chegou a ser superior a 33%, de acordo com a plataforma da Funceme.

Os açudes Caldeirões, em Saboeiro (Alto Jaguaribe), e Germinal, em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza), eram os únicos sangrando. Outros sete tinham volume acima dos 90% e 65 estavam com volume inferior a 30%.

Chuvas de março

Em março, o Ceará já contabiliza 149 milímetros (mm) de chuva. Apesar dos incidentes na Capital e no Maciço de Baturité que aconteceram durante precipitações, a marca é inferior à média de 203 mm observada neste período do ano.

A previsão dos profetas da chuva, que se reuniram em janeiro, é de que o inverno cearense (ou seja, a quadra chuvosa) seja de chuvas mais intensas a partir justamente de março.

Este domingo, 19 de março, inclusive, é a data na qual todo o cearense espera chuva. O dia do padroeiro do Estado, São José, é encarado como a data-chave para saber se o Estado vai ou não ter um período de muita chuva na crença dos católicos do Ceará.



